Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Silah İhtisas OSB'ye ziyaret - Haberler
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Silah İhtisas OSB'ye ziyaret

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Silah İhtisas OSB'ye ziyaret
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu, ilk olarak Silah İhtisas Osb Müdürü İbrahim Erol'dan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra bölgede faaliyet gösteren 4 firmayı ziyaret eden ve yetkililerden bilgi alan Tekbıyıkoğlu, firmaların üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Tekbıyıkoğlu'na, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da eşlik etti.

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Silah İhtisas OSB'ye ziyaret

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Silah İhtisas OSB'ye ziyaret

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Silah İhtisas OSB'ye ziyaret

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Silah İhtisas OSB'ye ziyaret

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Silah İhtisas OSB'ye ziyaret

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Silah İhtisas OSB'ye ziyaret

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Silah İhtisas OSB'ye ziyaret

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Silah İhtisas OSB'ye ziyaret

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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