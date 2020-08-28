Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte koronavirüs vakalarının son 1 ay içerisinde çok ciddi bir artış eğilimine girdiğini belirterek, virüs yüzünden hayatını kaybedenlerinin sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, kent genelinde son dönemde koronavirüs vakalarının arttığını belirterek, "Şu ana kadar 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da bize gösteriyor ki koronavirüs pandemisini daha ciddiye almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY TEDBİRLER ALINDI

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Yılmaz Şimşek, buna karşı üst düzey tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek

"VAKALAR CİDDİ BİR ARTIŞ EĞİLİMİNE GİRDİ"

Düğün sürelerini iki saate indirdiklerini ve diğer toplu etkinlikleri yasakladıklarını aktaran Vali Şimşek, "Maalesef Mart ayından Ağustos ayına kadar normal seyrinde giden koronavirüs vakaları son 1 ay içerisinde çok ciddi bir artış eğilimine girmiş durumda.

"ÖLÜM ORANI DA ARTTI"

Buna paralel olarak ölüm oranı da artmış durumda. Niğde'de 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da bize gösteriyor ki koronavirüs pandemisini daha ciddiye almamız gerekiyor. Hijyen, mesafe ve maske kuralına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor. Elimizdeki verilere göre bu yükselişin ana sebebi düğün, nişan gibi toplu etkinlikler ile aile arası ziyaretler. Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA