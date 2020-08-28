Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
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Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte koronavirüs vakalarının son 1 ay içerisinde çok ciddi bir artış eğilimine girdiğini belirterek, virüs yüzünden hayatını kaybedenlerinin sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

28.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:09

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, kent genelinde son dönemde koronavirüs vakalarının arttığını belirterek, "Şu ana kadar 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da bize gösteriyor ki koronavirüs pandemisini daha ciddiye almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY TEDBİRLER ALINDI

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Yılmaz Şimşek, buna karşı üst düzey tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek

"VAKALAR CİDDİ BİR ARTIŞ EĞİLİMİNE GİRDİ"

Düğün sürelerini iki saate indirdiklerini ve diğer toplu etkinlikleri yasakladıklarını aktaran Vali Şimşek, "Maalesef Mart ayından Ağustos ayına kadar normal seyrinde giden koronavirüs vakaları son 1 ay içerisinde çok ciddi bir artış eğilimine girmiş durumda.

"ÖLÜM ORANI DA ARTTI"

Buna paralel olarak ölüm oranı da artmış durumda. Niğde'de 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da bize gösteriyor ki koronavirüs pandemisini daha ciddiye almamız gerekiyor. Hijyen, mesafe ve maske kuralına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor. Elimizdeki verilere göre bu yükselişin ana sebebi düğün, nişan gibi toplu etkinlikler ile aile arası ziyaretler. Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (4)
FATMA: Migros un bir ust segmenti Macro da kapida. Iki dezenfektan,pecete ve buyuk bir cop.kutusu var. Dilegimiz bunu diger marketlerin de uygulaması
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ALİ: Kente giris cikislar kontrollu olmali. Ogretmenler kent disindan gelip, seminerlere katildilar.Insallah test yaoipmistir herkese. Tasiyici olanlarin ayirt edipmesinin guc oldugu soyleniyor. Kente girenler karantinaya alinmali en.az.ikinhafta.tabi buna Amir. Khan da dahil olmaliydi. Insallahntest olmustur ekibi.
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MEHMET: Arkanda taşıdığın fotoğraftaki kişiye sor vali, insanların hayatı turistlerden daha mı önemsizmiş.. Insanların hayatı paradan daha mı önemsizmiş ki insanlar kesintisiz işe gittiler de sadece haftasonları sokağa çıkma yasağı oldu..
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