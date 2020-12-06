Son dakika haberleri | Vali Masatlı'dan denetimlere kontrol
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Vali Masatlı'dan denetimlere kontrol

06.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:56
Son dakika haberleri | Vali Masatlı'dan denetimlere kontrol

Gelen son dakika haberine göre Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle şehrin çeşitli noktalarında yaya ve araç denetimi gerçekleştiren polis kontrol noktalarında kontrol yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle şehrin çeşitli noktalarında yaya ve araç denetimi gerçekleştiren polis kontrol noktalarında kontrol yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kısıtlama muafiyeti olan vatandaşlarla sohbet eden Vali Masatlı, zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları, maske-mesafe-temizlik ve diğer tedbirlere uymaları hususlarında telkinlerde bulundu.

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezini de ziyaret eden Masatlı, telsiz aracılığıyla il genelindeki tüm 112 acil sağlık personelinin '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı. - AMASYA

Son dakika haberleri | Vali Masatlı'dan denetimlere kontrol
Son dakika haberleri | Vali Masatlı'dan denetimlere kontrol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Vali Masatlı'dan istasyon semt pazarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Vali Masatlı'dan istasyon semt pazarında koronavirüs denetimi
Vali Masatlı: 'Salgına karşı topyekün mücadele etmek zorundayız'
Vali Masatlı: "Salgına karşı topyekün mücadele etmek zorundayız"
Vali Masatlı: 'Hedefimiz Amasya'mızı engelli dostu kent yapmak'
Vali Masatlı: "Hedefimiz Amasya'mızı engelli dostu kent yapmak"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Aralık Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Vali Masatlı'dan denetimlere kontrol - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 18:05:26. #1.14#
title