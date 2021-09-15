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Son dakika haberleri: Üzüm toplamak isterken ağaçtan düşüp öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Üzüm toplamak isterken ağaçtan düşüp öldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'nın Feke ilçesinde üzüm toplamak için gittiği bahçede ağaçtan düşen adam ölü bulundu.

Adana'nın Feke ilçesinde üzüm toplamak için gittiği bahçede ağaçtan düşen adam ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki Mehmet Ersin, üzüm toplamak için bahçeye gitti. Asmanın bulunduğu dut ağacına çıkan Ersin, dalın kırılması sonucu yere düştü. Yakınları tarafından ölü bulunan 5 çocuk babası Mehmet Ersin'in cansız bedeni Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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