Son dakika haberleri... Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesir'de tören (3)

BALIKESİR (DHA) - SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Balıkesir'den Erzurum'a getirilen şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, hastane morgundan alınarak, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki babaevine götürüldü. Dilek-Muktedir Güngör çiftinin 3 çocuğundan 2'ncisi Abdulkadir Güngör için daha sonra Yakutiye ilçesi Narmanlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Güngör'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Asri Mezarlık'taki polis şehitliğine getirildi. Şehidin annesi Dilek Güngör de "Oğlumu özledim, annem; oğlumu istiyorum. İçim acıyor, sen nasıl toprağa gideceksin?" diyerek gözyaşı döktü.