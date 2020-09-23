Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen vatandaşın cansız bedeni metruk haldeki müstakil evde bulundu.

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen M.A. (40), metruk bir binada ölü bulundu. Aslan'ın, aşırı doz uyuşturucudan öldüğü değerlendiriliyor.

Olay, saat 13.00 sularında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. 1171 Sokak üzerindeki metruk haldeki müstakil eve gelenler içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin, M.A. olduğunu belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

İncelemenin ardından M.A.'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çevredekiler, polis ekibine M.A.'yı gece saatlerinde aynı yerde uyuşturucu kullanırken gördüklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER