Son dakika haberleri... ÜSKÜDAR'DA POLİS VATANDAŞLARA AŞURE İKRAM ETTİ

Son dakika haberi: ÜSKÜDAR'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

ÜSKÜDAR'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Muharrem ayı dolayısıyla Üsküdar Meydanı'nda bir etkinlik gerçekleşti. Yaklaşık 300 kişilik aşure ikramının yapıldığı etkinlikte, polis vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aşure alan İbrahim Karaman Çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin..Çok güzel bir etkinlik dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı