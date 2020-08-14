Son dakika haberleri: Üsküdar'da Kovid-19 denetimleri
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Son dakika haberleri: Üsküdar'da Kovid-19 denetimleri

Son dakika gelişmesine göre Üsküdar'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genelgesi kapsamında taksiler, kafeler ve lokantalarda denetim gerçekleştirildi.

14.08.2020 23:49 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:53

Üsküdar'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genelgesi kapsamında taksiler, kafeler ve lokantalarda denetim gerçekleştirildi.

Denetime Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile emniyet ve belediye görevlileri katıldı.

Beylerbeyi'ndeki taksilerde, sürücü ve yolcuların maske kullanımı, araçta dezenfektan veya kolonya bulundurulması, dezenfeksiyon belgesi ve temassız ödeme yöntemleri gibi konularda incelemeler yapıldı. Sürücü ve yolculara uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Kafe ve lokantalarda ise sosyal mesafe, çalışanların maske kullanımı, mekan girişinde dezenfektan bulundurulmasına yönelik denetim yapıldı.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi çerçevesinde pandemi konusunda sosyal alanlarda risk yaratacak her alanda denetim yapıyoruz. Taksilerde AVM'lerde, umuma açık alanlarda düğün salonlarında camilerde aklınıza gelebilecek her türlü yerde bir plan dahilinde Valiliğimizin koordinesinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Genel olarak kurallara riayet edildiğini görüyoruz. Bununla birlikte biz bu denetimlerde ilgililere de rehberlik yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de esnaf ve vatandaşla görüşerek virüse karşı yapılması gerkenler konusunda hatırlatmalarda bulundu.

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Son dakika haberleri: Üsküdar'da Kovid-19 denetimleri

Kaynak: AA

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