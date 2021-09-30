Son dakika haberleri... Üsküdar'da kazada hayatını kaybeden kız çocuğunun babası konuştu: "'Babacığım bırakmam seni babacığım' diyordu"

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da kazada hayatını kaybeden kız çocuğunun babası konuştu: "'Babacığım bırakmam seni babacığım' diyordu"

İSTANBUL - Üsküdar'da kadın sürücü, seyir halindeyken bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza basınca yolda yürüyen 45 yaşındaki kadın ile 13 yaşındaki çocuğa çarptı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kadın ve çocuk kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki Melike Karaca'nın acılı babası Orhan Karaca kızının ölümü ile ilgili konuştu.

Kaza, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Sevgi Sokak'ta dün saat 18.30 sularında yaşandı. Otomobil sürücüsü Tuğba E., kızını okuldan aldıktan sonra sokakta ilerlediği sırada iddiaya göre bir anlık dalgınlık sonucu fren yerine gaza bastı. Hızlanan aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Tuğba E., önce sokaktaki 45 yaşındaki Muhterem Çelik'e ardından yol kenarından yürüyen 13 yaşındaki Melike Karaca'ya çarptı. Kazada yaralanan kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Dün okula bırakırken bana sarıldı. 'Babacığım sarılayım' dedi"

Kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki Melike Karaca'nın babası Orhan Karaca, "Kızım öldü. 6 buçuk sıralarında kızım markete gitmişti. Ben de işten eve yeni geldim. Oraya vardığımda bana 'çocuğun evde mi' diye sordu bana arkadaşım. Yok dedim ekmek almaya gitti. Oysa ekmeği almış gelirken köşede sağda çocuğa vuruyor arabayla hızlı şekilde. Gidiyor arabayla çarpıyor çocuğuma. Çocuk ölüyor. Öldü çocuğum. Ben gittim yoktu. Ambulans almış gitmişti. Ben de gittim hastaneye. Ben gittiğimde çocuğum ölmüştü. Ondan sonra ben o anda bayıldım. Ne oldu bilmiyorum. Çocuğum gitti. 'Babacığım bırakmam seni babacığım' diyordu. Dün de arabayla okula bırakırken bana sarıldı. 'Babacığım' dedi, kızım hayırdır ne oldu dedim ben de. Babacığım sarılayım dedi, öptü beni çocuğum. Demek ki Allah'ın şeyi, şaşırdım. Duyunca şok olduk yani" dedi.