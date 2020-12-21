Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı
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Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı

21.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:56
Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün önemli AR-GE projeleri arasında yer alan ülkenin ilk yerli ve milli PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan Milli Gözetim Radarının, süreklilik testlerinin bitmesinin ardından hizmete gireceği kaydedildi.

DHMİ VE TÜBİTAK İŞBİRLİĞİ İLE GELİŞTİRİLDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliği ile tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın, hava trafik kontrol hizmetlerinde birincil ve ikincil gözetim radar fonksiyonlarını da sağlayacağı belirtildi. Türk Hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak yerli ve milli sistemin, Türkiye'nin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacağı, hem de dışa bağımlılığın ortadan kaldıracağı ifade edildi.


Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı
Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı
Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı
Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı
Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı
Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı
Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı
Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:56:53. #1.15#
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