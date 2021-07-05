Son dakika haberleri! Uçuruma düşen otomobil sürücüsünü polis ve sağlıkçılar kan ter içinde kurtardı
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Son dakika haberleri! Uçuruma düşen otomobil sürücüsünü polis ve sağlıkçılar kan ter içinde kurtardı

Son dakika haberleri! Uçuruma düşen otomobil sürücüsünü polis ve sağlıkçılar kan ter içinde kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Denizli'de park halinde iken freninin boşalması sonucu 50 metrelik uçuruma düştü.

Denizli'de park halinde iken freninin boşalması sonucu 50 metrelik uçuruma düştü. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücüyü polis ve sağlık ekipleri canlarını hiçe sayarak çıkardı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; arkadaşı Hayriye Y. ile ormanlık alana giden Mustafa Kodal'ın park halindeki 07 VL 416 plakalı aracının hareket ettiğini fark etti. Mustafa Kodal'ın araçtan inmesini söylediği ve ne olduğunu anlamadığını belirten Hayriye Y. sebebini sorduğunda ise aracın freninin tutmadığı cevabını aldığını belirtti. Hayriye Y.'nin araçta atlamasının ardından Mustafa Kodal araçla birlikte uçurumdan aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Defalarca denemeye rağmen ulaşmayan halatı kendini sarkıtarak ulaştırdı

Bölgeye gelen sağlık ekipleri zorlu arazide ağır yaralı olan Mustafa Kodal'ın yanına giderek ilk müdahalede bulundu. Denemelere rağmen aşağıya ulaşmayan halatı bir polis memuru kendini sarkıtarak yaralı vatandaşın yanına ulaştırdı. Halata bağlanılan sürücüyü kurtarma anları ise takdir topladı. Polis ve sağlık ekipleri canlarını hiçe sayarak ağır yaralı Mustafa Kodal'ı ambulansa ulaştırdı. Adeta kan ter içinde kalan ekiplerin sevinci ise dikkatlerden kaçmadı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Son dakika haberleri! Uçuruma düşen otomobil sürücüsünü polis ve sağlıkçılar kan ter içinde kurtardı
Son dakika haberleri! Uçuruma düşen otomobil sürücüsünü polis ve sağlıkçılar kan ter içinde kurtardı
Son dakika haberleri! Uçuruma düşen otomobil sürücüsünü polis ve sağlıkçılar kan ter içinde kurtardı
Son dakika haberleri! Uçuruma düşen otomobil sürücüsünü polis ve sağlıkçılar kan ter içinde kurtardı
Son dakika haberleri! Uçuruma düşen otomobil sürücüsünü polis ve sağlıkçılar kan ter içinde kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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