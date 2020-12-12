Son dakika haberleri | 'Tuvalete gidiyorum' dedi, geri gelmeyince arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi, evinde bulundu
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Son dakika haberleri | 'Tuvalete gidiyorum' dedi, geri gelmeyince arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi, evinde bulundu

12.12.2020 03:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 03:11
Son dakika haberleri | 'Tuvalete gidiyorum' dedi, geri gelmeyince arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi, evinde bulundu

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Bornova ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Şahin Tepesi mevkisine giden, tuvalet ihtiyacını gidereceğini söyleyerek yanlarından ayrılan Yunus E.Y. (22), geri dönmedi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Şahin Tepesi mevkisine giden, tuvalet ihtiyacını gidereceğini söyleyerek yanlarından ayrılan Yunus E.Y. (22), geri dönmedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelerek arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir sonuç alamadı. Makilik alandan düşen ve ufak sıyrıklar ile yaralandığı öğrenilen Yunus E.Y., evinde bulundu.

İddiaya göre, Yunus E.Y. ve iki arkadaşı 09 YE 527 plakalı otomobil ile Şahin Tepesi mevkisine geldi. Burada bir süre arkadaşlarıyla vakit geçiren Yunus E.Y., tuvalet ihtiyacını gidermek için arabadan inerek makilik alana gitti. Yunus E.Y.'nin geri dönmemesi üzerine endişelenen arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sağanağın da etkili olduğu bölgede Yunus E.Y.'nin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, aramalar sonuç vermedi. 

EVİNDE BULUNDU

Öte yandan, olayın ardından makilik alandan düşen ve ufak sıyrıklar ile yaralandığı öğrenilen Yunus E.Y.'nin evinde olduğu öğrenildi.


Son dakika haberleri | 'Tuvalete gidiyorum' dedi, geri gelmeyince arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi, evinde bulundu
Son dakika haberleri | 'Tuvalete gidiyorum' dedi, geri gelmeyince arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi, evinde bulundu
Son dakika haberleri | 'Tuvalete gidiyorum' dedi, geri gelmeyince arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi, evinde bulundu
Son dakika haberleri | 'Tuvalete gidiyorum' dedi, geri gelmeyince arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi, evinde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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