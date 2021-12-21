Son dakika haberleri... Türkoğlu'nda protokol şehit çocuklarını evlerinden alıp okula götürdü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu ve Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilçede eğitim gören iki şehit çocuğunu evlerinden alıp sınıflarına kadar eşlik etti.

Hersanlıoğlu ve Okumuş beraberinde İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Kemal Secenoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ile "Babamın Arkadaşı" projesi kapsamında, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 20 Mart 2014'teki terör saldırısı sonucu şehit olan Astsubay kıdemli üstçavuş Adil Kozanoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Aile ile bir süre sohbet eden Hersanlıoğlu ve Okumuş, okul saati geldiğinde şehidin kızları Irmak ve Belinay Kozaoğlu'nu makam araçlarıyla okullarına götürüp sınıflarına kadar eşlik etti.

Başkan Okumuş, AA muhabirine, şehidin emaneti çocuklarıyla kısada olsa zaman geçirebildikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri, çocukları bizlere emanet. Her zaman onların yanındayız. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA / Ali Çakmak - Son Dakika Haberleri

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