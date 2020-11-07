Son dakika haberleri! Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberleri! Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

07.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:40
Son dakika haberleri! Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Evde sürdürülen tedavisinin doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam ettiğini ifade eden Okumuş, şunları kaydetti:

"Çok şükür sağlık durumum iyiye gidiyor. Ancak tedavimin bundan sonraki kısmının hastanede devam etmesi uygun görülmüştür. Rabb'imden tüm hastalarımız için şifa diliyorum. Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyor, kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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