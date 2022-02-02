Son dakika haberleri | Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İdris TiFTİKCİ / -Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti.

İdris TiFTİKCİ/ - Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti.

TRT Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan Ümraniye'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 66 yaşında hayatını kaybeden Şan için yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek, ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.


Son dakika haberleri | Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Türk Halk Müziği, Onur Şan, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title