Türk bayrağı figürlü kayısı ağacı bilimsel incelemeye alındı
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Türk bayrağı figürlü kayısı ağacı bilimsel incelemeye alındı

09.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:51

Türk bayrağı figürlü kayısı ağacı bilimsel incelemeye alındı Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü öğretim üyeleri, içerisinde Ay Yıldız figürü bulunan kayısı ağacını incelemek için numune aldı.

Türk bayrağı figürlü kayısı ağacı bilimsel incelemeye alındı
YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü öğretim üyeleri, içerisinde Ay Yıldız figürü bulunan kayısı ağacını incelemek için numune aldı.

Sarıkaya ilçesine bağlı Tepedoğan köyünden kestiği ağaçları Boğazlıyan'ın Sırçalı kasabasındaki iş yerine doğramak için getiren Duran İlbay, bir kayısı ağacı içerisinde Türk bayrağını andıran ay yıldız figürünü fark etti. Kayısı ağacını kesip ay yıldızlı figürü ortaya çıkaran İlbay, görüntüleri sosyal medyadan paylaşmasıyla büyük ilgi gördü.

NUMUNE ALDILAR

Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü öğretim üyeleri, içerisinde Ay Yıldız figürü bulunan ağacı incelemek için numune aldı.

"ÖRNEĞİN MUHAFAZASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocakaya yaptığı açıklamada, "Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu bünyemizde Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bulunmakta. Böyle bir haberi ulusal ve yerel basında duyup bir de Boğazlıyan İlçemize bağlı Sırçalı Kasabası'nda olunca gelip hem Duran İlbay ile tanışıp hem de burada ay yıldızlı figürü yerinde inceleme fırsatı bulduk. Ay yıldızlı figürü okulumuza götürerek, okulumuzdaki Ormancılık ve Orman Ürünleri hocaları tarafından incelenmek üzere bir numune almış bulunmaktayız. Duran İlbay ile böyle bir imkanı bize verdiği için duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Bu numuneyi inşallah okulumuza götürüp alanında uzman hocalarımız tarafından inceleteceğiz. Hem okulumuz hem de öğrencilerimiz içinde okulumuzda numune olarak bulunduracağız. Bu örneğin uzun süre muhafazası edilmesi noktasında hocalarımız ile gerekli görüşmeyi yapıp, Duran İlbay'ı bu konuda bilgilendireceğiz" dedi.

"HALEN ELİME ALDIKÇA DUYGULANIYORUM"

Duran İlbay ise "Ben halen elime aldıkça, gördükçe duygulanıyorum. Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocakaya'ya ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem bizi yalnız bırakmadı hem de okulumuz adına bizlere ilgi gösterdiği için çok minnettar kaldım. Ben de eğitim, öğretim açısından faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden ay yıldızlı figürü hocama teslim ediyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türk bayrağı figürlü kayısı ağacı bilimsel incelemeye alındı
Türk bayrağı figürlü kayısı ağacı bilimsel incelemeye alındı
Türk bayrağı figürlü kayısı ağacı bilimsel incelemeye alındı
Türk bayrağı figürlü kayısı ağacı bilimsel incelemeye alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DOĞAN

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