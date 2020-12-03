Son dakika haberleri: Türk ampute futbolcu Telli'yi örnek aldı, hayallerinin önündeki "engel"i kaldırdı

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin İdlib ilinde amatör futbolculuk yapan Muhammed Osman, yakalandığı kanser nedeniyle bacağını kaybetse de Türk ampute futbolcu Barış Telli'yi örnek alan Osman'ı ne iç savaş koşulları ne de engeli yeteneğini geliştirmekten alıkoyabildi.

AHMET KARAAHMET - Suriye'nin İdlib ilinde amatör futbolculuk yapan Muhammed Osman, yakalandığı kanser nedeniyle bacağını kaybetse de Türk ampute futbolcu Barış Telli'yi örnek alan Osman'ı ne iç savaş koşulları ne de engeli yeteneğini geliştirmekten alıkoyabildi.

20 yaşındaki Osman AA muhabirine 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle zorlu mücadelelerle geçen başarı hikayesini anlattı.

İdlib'in kuzeyindeki Zerden köyünde doğan Osman, futbola Suriye'nin Hürriye spor kulübünün alt yapısında başladığını söyledi.

Osman, "2017'de kanser hastalığına yakalandım ve sağ ayağım ile bacağım kesildi. İlk dönemde bundan çok etkilendim. Futbol benim hobimdi. Futbol ama oynayamayacağım için çok korkuyordum." dedi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarına, iç savaş koşullarına ve engeline rağmen umudunu kaybetmeyen Osman, İdlib'de ampute sporcuların bulunduğu Ummeye Kulübü ile tanıştığını aktardı.

Osman, buradaki ilk döneminin çok zorlu geçtiğini ifade ederek, "Koşamıyordum. Sol ayağım ile oynayamıyordum. Çok zorlanıyordum." diye konuştu.

3 yıl süren bir eğitim aldığını belirten Osman, "Şimdi Allah'a hamdolsun ki; takımın hücum kanadında sağlam halimden daha iyi oynuyorum." dedi.

Türk ampute futbol yıldızı Barış Telli'den etkilendi

Osman, Türkiye-İngiltere ampute maçını izlerken Barış Telli'nin hareketinden etkilendiğini şöyle ifade etti:

"Türk futbolcu Barış'ın hareketi dikkatimi çekmişti. Değnek üzerinde vücudu ters bir şekilde duruyordu. Ondan esinlenerek hareketi yapmak için çok çalıştım ve sonunda başardım. Artık takımın gözdesi oldum. Attığım her golden sonra bu hareketi yapıyorum. Benim simgem oldu."

AA görüştürdü

AA, Osman'ı örnek aldığı Telli ile internet üzerinden görüştürdü.

Görüşmede Telli, "Muhammed beni idol olarak gördüğü için çok mutlu oldum. Muhammed çalışmalara devam etsin. Ben onu Süper Lig'e getirteceğim." dedi.

Osman da "Bu benim için onurdur. Tek hayalim Türkiye ampute milli takımında oynamak." ifadelerini kullandı.

Engellilere mesajı

Osman, engellere meydan okuduğu dile getirerek, şunları paylaştı:

"Önceleri değnekle yürümek dahi bana zor gelmişti. Şimdi ise değneğim benim bir parçam haline geldi. Futboldaki başarımın yanı sıra takımda koşu yarışında birinciliği aldım. 100 metreyi 16 saniyede koştum. Köyümüzün tepesine sağlam insanlar dahi zor çıkarken, ben çıkarak simge hareketimi sergiliyorum."

Ampute kişilere mesaj vermek istediğini belirten Osman, şunları kaydetti:

"Engeller bedende değil, zihindedir. Hayattan umudumuzu kesmeyelim. Hayat, engel neticesinde durmamalı. Ben hayatıma normal bir şekilde devam ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzeddin İdilbi