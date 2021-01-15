Son dakika haberleri | Tunus, Fas ve Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
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Son dakika haberleri | Tunus, Fas ve Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

15.01.2021 04:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 04:06
Son dakika haberleri | Tunus, Fas ve Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 63, Fas'ta 44, Mısır'da 59 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 63, Fas'ta 44, Mısır'da 59 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı 63 yeni vefat yaşandığını ve 2 bin 327 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 478'e yükselirken, hasta sayısı da 170 bin 895'e çıktı. Hastalığa yakalananlardan 1835'inin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı da 124 bin 610 oldu.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 44 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1279 kişinin enfekte olduğu, 1889 kişinin iyileştiği bilgisi verildi.

Açıklamada, ölü sayısının 7 bin 854'e, vakaların 456 bin 334'e, iyileşenlerin sayısının 431 bin 167'ye ulaştığı bildirildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiği, 1022 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 8 bin 421'e, vaka sayısının 153 bin 741'e yükseldiğini belirten bakanlık, hastalığı yenenlerin sayısının ise 121 bin 72'ye ulaştığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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