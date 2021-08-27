Son dakika haberleri: Tunceli kırsalındaki örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberleri: Tunceli kırsalındaki örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberleri: Tunceli kırsalındaki örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Tanzi Deresi mevkisinde çıkan örtü yangınlarının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Tanzi Deresi mevkisinde çıkan örtü yangınlarının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kente bağlı Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında yer alan Buzlutepe köyü mevkisinde başlayan örtü yangının ekiplerin gayretli çalışması sonucu 25 Ağustos günü akşam saatlerinde söndürüldüğü anımsatıldı.

Aynı bölgenin batısında bulunan Tanzi Deresi üzerindeki üç aynı noktada da dün küçük çapta tekrar örtü yangını çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları Orman İşletme Müdürlüğümüz, jandarmamız, İl Özel İdaremiz ekipleri ve ihtiyaç duyulan ilçe itfaiye belediyeleri ekiplerince devam etmektedir. Bölge görevli olmayan vatandaşlarımız için risk taşıdığından vatandaşlarımızın İlçe Kaymakamlığımızın izni haricinde alana girmemeleri ve bu hususta görevlilerimize yardımcı olmaları rica olunur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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