Son dakika haberleri: Tunceli kırsalındaki örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Tanzi Deresi mevkisinde çıkan örtü yangınlarının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.