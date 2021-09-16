Son dakika haberleri: Tunceli'de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi

TUNCELİ kırsalında, teröristlere yönelik sürdürülen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda tespit edilen 10 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 kişilik personelle devam ediyor. Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi. İçinde silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınaklar, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.