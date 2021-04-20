Tunceli'de çiğdem, nergis ve kardelenlerin görsel şöleni

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde çetin geçen kışın ardından bahar yüzünü gösterdi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde çetin geçen kışın ardından bahar yüzünü gösterdi. Tarlalarda açan çiğdem, nergis, kardelen, nevruz ve bataklık çiçekleri, renk cümbüşü oluşturdu. Baharın müjdecisi olarak bilinen çiçekler yöredeki fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi.

Munzur Dağları ile çevrili, düz ovaya kurulu olan Ovacık ilçesinde, çetin geçen kışın ardından bahar yüzünü gösterdi. Karların eridiği alanlarda açan çiğdem, nergis, kardelen ve nevruz çiçekleri doyumsuz manzara oluşturdu.

'BURADA ADETA RENK CÜMBÜŞÜ VAR'İlkbaharın gelişiyle açmaya başlayan çiçeklerin doğayı renklendirdiğini belirten Vedat Coşkun, "Havaların açmasıyla birlikte Munzur dağları eteğinde sümbül, nergis, çiğdem ve kar çiçekleri bir arada açtı ve adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bizler de Tunceli merkezden gelerek bu renk cümbüşünü fotoğrafladık ve insana huzur veren bahar tonlarının keyfini çıkardık" dedi.

Fotoğraf sanatçısı Kemal Özer ise, Tunceli'nin dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek "Tunceli'nin her tarafı çok güzel ve hangi zamanda hangi çiçeklerin hangi bölgede açacağını biliyoruz. Bu vakitte Ovacık ovasının da çiçekleri açıyor. Burada harika görüntüler var. Bizler de bu anları fotoğrafladık. İnsanlar bu bölgeye gezmek için geldiklerinde lütfen bilinçsizce buraları kirletmesin. Bu güzelim doğanın hiçbir zaman kirlenmesini istemeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM