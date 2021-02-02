Son dakika haberleri: Tunca 'sarı alarm' seviyesinde ve yükselmeye devam ediyor
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Son dakika haberleri: Tunca 'sarı alarm' seviyesinde ve yükselmeye devam ediyor

02.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:57

Edinilen son dakika haberine göre - Er Meydan'ında 'sular durulmuyor'; 48 saatte 5 kat arttı Tunca 'sarı alarm' seviyesinde ve yükselmeye devam ediyor Edirne'de, geçtiğimiz ay yaşanan taşkın sonrası sular altında kalan tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldı Sarayiçi Er Meydanı'nda, adeta 'sular durulmuyor'.

- Er Meydan'ında 'sular durulmuyor'; 48 saatte 5 kat arttı

Tunca 'sarı alarm' seviyesinde ve yükselmeye devam ediyor

EDİRNE - Edirne'de, geçtiğimiz ay yaşanan taşkın sonrası sular altında kalan tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldı Sarayiçi Er Meydanı'nda, adeta 'sular durulmuyor'. Tunca Nehri, bugün yeniden 'sarı alarm' durumuna yükseldi. 48 saate yakın bir sürede su debisi 5 kat artarak, taşkında çıktığı su debisi seviyesinin şimdiden yarısına ulaştı.

Edirne'de, son günlerde etkili olan yağışlarla beraber kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri su debisi yüksekliği 'sarı alarm' seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz Ocak ayında 'kırmızı alarm' seviyelerine ulaşan nehir debisi, bölgede sel ve su taşkınları riski oluşturmuştu.

48 saatte 5 kat arttı

Tunca Nehri su debisi, an itibariyle DSİ verilerine göre, Suakacağı ölçüm istasyonunda 107 metreküp/saniye olarak ölçülüyor. Kent genelinde, dün etkili olan sağanak yağış ise bugün etkisini kaybetti, hava sıcaklığı ise 16 derece olarak kaydedilirken, bölgede yağış beklenmiyor.

Son dakika haberleri: Tunca 'sarı alarm' seviyesinde ve yükselmeye devam ediyor
Son dakika haberleri: Tunca 'sarı alarm' seviyesinde ve yükselmeye devam ediyor
Son dakika haberleri: Tunca 'sarı alarm' seviyesinde ve yükselmeye devam ediyor
Son dakika haberleri: Tunca 'sarı alarm' seviyesinde ve yükselmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

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