Son dakika haberi: Kazada hayatını kaybeden sendika genel başkanı Tahir Çetin toprağa verildi

Son dakika habere göre Ankara'da düzenlenen eylem dönüşü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde geçirdikleri kazada maden işçisi Ali Faik İnter ile birlikte hayatını kaybeden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, İzmir'in Kınık ilçesinde defnedildi.

Ankara'da düzenlenen eylem dönüşü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde geçirdikleri kazada maden işçisi Ali Faik İnter ile birlikte hayatını kaybeden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, İzmir'in Kınık ilçesinde defnedildi.

Soma ilçesinde çalıştıkları firmadan 8 yıldır tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle maden işçileri tarafından Ankara'da yapılan eyleme katılan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter, eylem dönüşü Kırkağaç'da aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatlarını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden yerüstü maden işçisi Ali Faik İnter, dün Soma ilçesinde defnedilmişti.

Genel Başkan Tahir Çetin'de toprağa verildi

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin için de İzmir'in Kınık ilçesindeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Tahir Çetin, kılınan cenaze namazının ardından Kınık Arpaseki Mahallesi Mezarlığı'na gözyaşlarıyla defnedildi.

Cenazeye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Bekir Basevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, HDP Milletvekilleri Musa Piroğlu ve Züleyha Gülüm, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, sendika üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı