Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Taner Artun, toprağa verildi
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Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Taner Artun, toprağa verildi

Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Taner Artun, toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Tamer Artun toprağa verildi.

Tekirdağ'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Tamer Artun toprağa verildi.

Dün Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi'nde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Artun'un cenazesi, yakınları tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morgundan alındı.

Artun için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Daha sonra Artun'un cenazesi Orta Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Artun'un annesi Menşure, babası İbrahim, eşi Selma ile yakınları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

-Olay

Dün, Artun (34), 59 AR 999 plakalı otomobiliyle Tekirdağ'dan Malkara istikametine seyir halindeyken Ahievren Mahallesi'nde aracını yol kenarına park edip araçtan indiği sırada, B.S'nin kullandığı 34 BPE 760 plakalı otomobil önce Artun'a, ardından park halindeki otomobiline çarpmış, Artun hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Taner Artun, toprağa verildi
Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Taner Artun, toprağa verildi
Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Taner Artun, toprağa verildi
Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Taner Artun, toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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