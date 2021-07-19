Son dakika haberleri... Trafik kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı
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Son dakika haberleri... Trafik kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Trafik kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde yaşanan trafik kazası güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Trafik kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde yaşanan trafik kazası güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, saat Büyükkarıştıran beldesinin Küçükkarıştıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 34 HN 3678 plakalı seyir halindeki otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesinde viraja hızlı girmesi sonucu karşı yönden gelen Yılmaz B. yönetimindeki 39 ABJ 161 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep L. ve Betül L. isimli şahıslar ile araç sürücüsü N.K. yaralandı.

Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, 112 ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Trafik kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Son dakika haberleri... Trafik kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Son dakika haberleri... Trafik kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Son dakika haberleri... Trafik kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi

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