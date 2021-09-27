Son dakika haberleri | Trabzon'da yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Trabzon'da yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Trabzon'da yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberleri... Trabzon'un Yomra ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kaşüstü Mahallesinde bulunan bir apartmanın bodrum katındaki fuel-oil kazanının kesimi esnasında yangın çıktı. Yangını kendi imkanları ile söndüremeyen çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Yomra, Ortahisar ve Arsin İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Yangında mahsur kalan beş kişi ve bir kedi yangın merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi

Son dakika haberleri | Trabzon'da yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

 Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu

Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu

 Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü

Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Sezai Temelli
Magazin Tarkan Şafak Sezer
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Trabzon'da yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 22:28:09. #1.12#