Son dakika haberleri... Toros Dağları'ndaki Yörük çocuklara kışlık giyecek yardımı
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Son dakika haberleri... Toros Dağları'ndaki Yörük çocuklara kışlık giyecek yardımı

09.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:40
Son dakika haberleri... Toros Dağları'ndaki Yörük çocuklara kışlık giyecek yardımı

Son dakika haberler: Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Toros Dağları'nda konar göçer yaşam süren Yörüklerin çocuklarına kışlık giysi ve ayakkabı dağıttı.

Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Toros Dağları'nda konar göçer yaşam süren Yörüklerin çocuklarına kışlık giysi ve ayakkabı dağıttı.

Tollu, çocuklara mont ve ayakkabı ile oyuncak dağıtımının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında yardım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yörük çocuklarını sevindirmek istediklerini, kışı geçirmek için geldikleri köylerde ailelere de ziyarette bulunduklarını belirten Tollu, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerinin anlattı.

Aileler ve çocuklar, Tollu'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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