Son dakika haberleri | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 27 kişiden 13'ü yaralandı.

TOKAT (İHA) - Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı

TOKAT - Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 27 kişiden 13'ü yaralandı. Otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tokat-Turhal karayolu Söngüt köyü yakınlarında meydana geldi. Rize'den Konya istikametine sefer yapan Serkan Bozkurt idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarptı. Devrilerek yan yatan yolcu otobüsündeki 3'ü şoför olmak üzere 27 kişiden 13'ü yaralandı. Yaralılar otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatanlar ise yol kenarındaki bir kahvede bekletildi.

Yolcu otobüsünün ikinci kaptanı Bahadır Çimen, önlerine çıkan bir aracın yavaşlaması sonucu hızını düşürdüğünü, yolun kaygan olması nedeniyle refüje çarptığını söyledi. Devrilen otobüsten yaralıların camdan çıkarıldığını belirten Çimen, 13 kişinin hafif şekilde yaralandığını ifade etti.

Son dakika haberleri | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı

Son dakika haberleri | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı

Son dakika haberleri | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

Tokat, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title