Son dakika haberleri! Tokat'ta tır ile çarpışan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Tokat'ta tır ile çarpışan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Tokat'ta tır ile çarpışan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Niksar'dan Akkuş istikametine giden Erdoğan Fidan'ın kullandığı 61 ACM 785 plakalı tır ile Ahmet Hüseyinoğlu idaresindeki 54 TN 352 plakalı otomobil, Başçiftlik yol ayrımında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Hüseyinoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hatice Hüseyinoğlu ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Son dakika haberleri! Tokat'ta tır ile çarpışan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Tokat'ta tır ile çarpışan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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