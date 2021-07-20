Son dakika haberleri... Tokat'ta jandarma trafik denetimi yaptı
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Son dakika haberleri... Tokat'ta jandarma trafik denetimi yaptı

Son dakika haberleri... Tokat'ta jandarma trafik denetimi yaptı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tokat'ta jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

Tokat'ta jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri Tokat-Turhal kara yolu, Kömeç mevkisinde trafik denetimi yaptı, denetim sırasında vatandaşlarla bayramlaşıldı.

Çocuk yaştaki yolculara boyama kitabı dağıtıldı. Sürücüleri uygulama noktasında durduran ekipler, trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, hız, takip mesafesi, araç kullanma ve dinlenme süreleri konularında bilgilendirme yaptı.

Ekipler, sürücü ve yolculara bayram şekeri ikramında da bulundu.

Son dakika haberleri... Tokat'ta jandarma trafik denetimi yaptı
Son dakika haberleri... Tokat'ta jandarma trafik denetimi yaptı
Son dakika haberleri... Tokat'ta jandarma trafik denetimi yaptı
Son dakika haberleri... Tokat'ta jandarma trafik denetimi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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