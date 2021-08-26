Son dakika haberleri... Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
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Son dakika haberleri... Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberleri... Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre TOKAT'ın Almus ilçesinde orman yangın çıktı.

TOKAT'ın Almus ilçesinde orman yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Almus ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ormandibi Köyü yakınlarında Kümeevler mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangında, alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye Almus Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Çat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 hektar alanı etkileyen yangın, köylülerin de yardımıyla 1 saate kontrol altına alınarak, söndürüldü. 

Çat Belediye Başkanı Razaman Altun, yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirterek, "Kümeevler bölgesinde yangın çıktığını arkadaşlar haber verdi. Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yangının hangi nedenle çıktığını bilmiyoruz. Şu an söndürüldü. Yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü" dedi. 

 


Son dakika haberleri... Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberleri... Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberleri... Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberleri... Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberleri... Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberleri... Tokat'ta çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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