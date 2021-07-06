Son dakika: Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Son dakika: Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika: Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Zile Beledisyesi - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tokat'ın Zile ilçesinde başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nakkaş Mahallesi Cesur Sokak'ta bulunan tek katlı evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Kalhan Şengül, başını pencerenin önünde bulunan demir parmaklığa soktu.

Çocuklarının başını çıkartamadığını gören ailesi de başarılı olamayınca Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ekipleri, demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu çıkardı.

Çocuğun ailesi, ekiplere teşekkür etti.

Son dakika: Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika: Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika: Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika: Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zile Beledisyesi

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