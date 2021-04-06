Son dakika haberleri: Tokat'ta, 5 katlı binada çatı yangını
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Son dakika haberleri: Tokat'ta, 5 katlı binada çatı yangını

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Tokat'ta, 5 katlı binada çatı yangını

Son dakika haberi... TOKAT'ta, 5 katlı binanın çatı katında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TOKAT'ta, 5 katlı binanın çatı katında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Zile ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Ergenekon Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevleri görenler, Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

 


Son dakika haberleri: Tokat'ta, 5 katlı binada çatı yangını
Son dakika haberleri: Tokat'ta, 5 katlı binada çatı yangını
Son dakika haberleri: Tokat'ta, 5 katlı binada çatı yangını
Son dakika haberleri: Tokat'ta, 5 katlı binada çatı yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:57:43. #1.16#
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