Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ve 1 beldede 10 günlük karantina başladı
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Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ve 1 beldede 10 günlük karantina başladı

06.03.2021 07:22 | Son Güncelleme: 06.03.2021 07:37

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina uygulanmasına karar verilen 2 mahalle, bir köy ve bir beldede gece yarısı itibariyle giriş ve çıkışlar polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina uygulanmasına karar verilen 2 mahalle, bir köy ve bir beldede gece yarısı itibariyle giriş ve çıkışlar polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Tepekışla Köyü ve Karayaka Beldesi'nde 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Karar gereğince gece 00.01 itibariyle 2 mahalle ile köy ve beldenin girişleri polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ekipleri, yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı ilçe merkezindeki 2 mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatarak karantina kurallarını uyguladı.

Öte yandan, daha önce karantinaya alınan Alacabal Mahallesi ile Tanoba Beldesi'ndeki karantina kararı ise pazartesi gününden itibaren 10 gün daha uzatıldı.

Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ve 1 beldede 10 günlük karantina başladı
Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ve 1 beldede 10 günlük karantina başladı
Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ve 1 beldede 10 günlük karantina başladı
Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ve 1 beldede 10 günlük karantina başladı
Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ve 1 beldede 10 günlük karantina başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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