Son dakika haberleri... TIR'ın altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... TIR'ın altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti

01.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:25
Son dakika haberleri... TIR'ın altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, bir TIR'ın altında kalan kadın sürücü Sinem Kuran, hayatını kaybetti.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, bir TIR'ın altında kalan kadın sürücü Sinem Kuran, hayatını kaybetti. TIR sürücüsünu gözaltına alan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sinem Kuran (45) idaresindeki 35 GB 4539 plakalı otomobil, bugün sabah saatlerinde, Akçay Caddesi 6'ncı Sanayi Kavşağı'nda  Ali K. (65) yönetimindeki 34 DAE 978 plakalı TIR'a yandan çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası otomobilinden inen Kuran, o sırada hareket eden tırın altında kalarak can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın altından çıkartılan Kuran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken TIR şoförü Ali K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri... TIR'ın altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... TIR'ın altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... TIR'ın altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... TIR'ın altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... TIR'ın altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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