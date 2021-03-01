Son dakika haberleri... TIR'ın altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, bir TIR'ın altında kalan kadın sürücü Sinem Kuran, hayatını kaybetti. TIR sürücüsünu gözaltına alan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sinem Kuran (45) idaresindeki 35 GB 4539 plakalı otomobil, bugün sabah saatlerinde, Akçay Caddesi 6'ncı Sanayi Kavşağı'nda Ali K. (65) yönetimindeki 34 DAE 978 plakalı TIR'a yandan çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası otomobilinden inen Kuran, o sırada hareket eden tırın altında kalarak can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın altından çıkartılan Kuran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken TIR şoförü Ali K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı