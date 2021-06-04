Son dakika haberleri! TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri... BURSA'da Kerem D.?nin kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olduğu TIR'a arkadan çarptı.

BURSA'da Kerem D.?nin kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olduğu TIR'a arkadan çarptı. Savrularak bariyerlere çarpan otomobildeki Enes Leman (27) hayatını kaybederken, Kerem D. ile Çağlar D. ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa-İzmir kara yolu Karacabey ilçesi Yolağzı mevkisinde meydana geldi. Kerem D.?nin kullandığı 35 ADR 36 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Mehmet D. yönetimindeki 03 BR 011 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada Kerem D. ve Çağlar D. hafif, Enes Leman ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Enes Leman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kerem D. ile Çağlar D.?nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazanın ardından yoldan geçen bir başka araç sürücüsü, yaralıları ve kaza yapan otomobili cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülere; Kerem D. ile Çağlar D. kanlar içinde kaldığı, Enes Leman'ın otomobilde hareketsiz yattığı anlar yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı