Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Korhan Yaylası'nda "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Korhan Yaylası'nda "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi

29.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:34
Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Korhan Yaylası'nda

Son dakika haberleri... Teröristlerden arındırılan Ağrı Dağı'ndaki Korhan Yaylası'nda, "Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Teröristlerden arındırılan Ağrı Dağı'ndaki Korhan Yaylası'nda, "Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafında bulunan ve geçmişte terör örgütü PKK'nin terör eylemleri yaptığı Korhan Yaylası, Iğdır İl Jandarma Komutanlığının sürdürdüğü operasyonlar sonucu teröristlerden arındırıldı.

Uzun bir süredir sivil kullanımına kapalı olan Korhan'da, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve protokolün yanı sıra yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe katılan vatandaşlar Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak 7 kilometrelik rotayı yürüdü.

Kalabalığa jandarma araçları da çeşitli müzikler çalarak eşlik etti. Jandarma araçlarından 10. Yıl Marşı başta olmak üzere birçok zafer şarkısı çalındı.

Katılımcılar, Korhan Jandarma Karakol Komutanlığına kadar yürüyüp burada kurulan tören alanına ulaştıktan sonra Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Vatandaşlar yürüyüş sonunda Azerbaycan bayrakları açarak Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesine ve sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Program sonunda Ağrı Dağı'nın farklı noktalarına tank ile atış yapıldı.

Erzurum'da da bir araya gelen bir grup Atatürk Üniversitesi öğrencisi, Palandöken Dağı'nda "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Zorlu bir parkurdan zirveye tırmanan gruptakiler, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile Atatürk posteri açıp saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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