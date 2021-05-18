Son dakika haberleri: Temizlemek istediği su dolu yangın havuzuna düşüp, yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri: Temizlemek istediği su dolu yangın havuzuna düşüp, yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri: Temizlemek istediği su dolu yangın havuzuna düşüp, yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Cevdet Şen - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İZMİR'in Kınık ilçesinde, yangın helikopterlerinin su aldığı havuzdaki yosunları temizlemek isterken içine düşen Hüseyin Yıldırım (55), yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Kınık ilçesinde, yangın helikopterlerinin su aldığı havuzdaki yosunları temizlemek isterken içine düşen Hüseyin Yıldırım (55), yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın Kınık Orman İşletme Şefliği'nde yevmiyeli işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kınık'ın kırsal Bağalan Mahallesi yaşayan Hüseyin Yıldırım, bugün saat 09.30 sıralarında eşi Elif Yıldırım (51) ve kızı Melek Yıldırım ile İnkaya mevksiindeki yangın söndürme helikopterlerinin su aldığı havuzun bulunduğu bölgeye geldi. Eşi ve kızına, araçta kalmalarını söyleyen Yıldırım, kendisinin havuzda temizlik yapacağını belirterek yanlarından ayrıldı. 2 saat sonra eşinin dönmemesi üzerine merak eden Elif Yıldırım, bakması için kızını havuza gönderdi. Ancak, Melek Yıldırım, babasını göremeyince annesinin yanına döndü. Bunun üzerine endişe eden Elif Yıldırım, havuzun kenarına geldiğinde, eşinin sapkasını suyun içinde, ceketini ise havuzun kenarında buldu. Cep telefonunun bölgede çekmemesi üzerine yürüyerek yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Bağalan Mahallesi'ne giden Elif Yıldırım, yakınlarından yardım istedi. Yakınları havuzun bulunduğu bölgede yaptıkları çalışmada, Yıldırım'ı suyun üzerindeki hareketsiz şekilde bulup, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin sudan çıkardığı Yıldırım'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde suda boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından yangın havuzuna düşerek yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldırım'ın cesedi Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldırım'ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet Şen

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