Son dakika haberleri | Teknik servis dükkanında çıkan yangın korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Teknik servis dükkanında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri | Teknik servis dükkanında çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir teknik servis dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir teknik servis dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerinde bulunan binanın alt katındaki teknik serviste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknik servis dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafında yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri | Teknik servis dükkanında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri | Teknik servis dükkanında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri | Teknik servis dükkanında çıkan yangın korkuttu

Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

 Çeşitli şehirlerde 139 kez intihara kalkışan adam, bu sefer de Rize'de 6 katlı binanın çatısına çıktı

Çeşitli şehirlerde 139 kez intihara kalkışan adam, bu sefer de Rize'de 6 katlı binanın çatısına çıktı

 Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı, çıkan kavgayı polis ayırmakta zorlandı

Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı, çıkan kavgayı polis ayırmakta zorlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title