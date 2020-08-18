Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ Tapu Müdürlüğü personelinde koronavirüs çıktı 13 kişi karantinada
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Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ Tapu Müdürlüğü personelinde koronavirüs çıktı 13 kişi karantinada

Son dakika gündem haberi: Tapu Müdürlüğü personelinde koronavirüs çıktı 13 kişi karantinadaTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Tapu Müdürlüğü'ndeki bir personelin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine müdürlükte çalışan 13 personel karantinaya alındı.

18.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:20

Tapu Müdürlüğü personelinde koronavirüs çıktı 13 kişi karantinada

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Tapu Müdürlüğü'ndeki bir personelin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine müdürlükte çalışan 13 personel karantinaya alındı.

Marmara Ereğlisi İlçesi Hükümet Konağı'nda bulunan Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine teşhis konulan personel hastanede, diğer 12 personel ise evlerinde karantina altına alındı. Bunun üzerine tapudaki işlemlerin yürütülmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden ilçeye geçici olarak 4 personel gönderildi.

Hükümet Konağı binasına maskesiz girilmesine izin verilmezken, işlemler için vatandaşlar içeriye tek tek alınıyor. İçeriye giren vatandaşların ateşleri ölçülüp, görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda ikaz ediliyor.

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Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ Tapu Müdürlüğü personelinde koronavirüs çıktı 13 kişi karantinada

Kaynak: DHA

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