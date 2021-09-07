Son dakika haberleri: Tekirdağ'da düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 33 kişi hastaneye başvurdu
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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 33 kişi hastaneye başvurdu

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 33 kişi hastaneye başvurdu
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 33 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 33 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde düğüne katılanlara tavuklu pilav ikram edildi.

Yemek yiyenlerden 33'ü bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çorlu Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 33 kişi hastaneye başvurdu - Haberler
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