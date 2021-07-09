Tekirdağ'da alkollü sürücü yayalara çarptı: 2 ölü
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Tekirdağ'da alkollü sürücü yayalara çarptı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da alkollü sürücü yayalara çarptı: 2 ölü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücü kullandığı otomobiliyle çarptığı 2 genç kızın ölümüne neden oldu.

Tekirdağ'da alkollü sürücü yayalara çarptı: 2 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücü kullandığı otomobiliyle çarptığı 2 genç kızın ölümüne neden oldu. Zanlı polis tarafından gözaltına alınırken şahsın 1.75 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, Çorlu çevreyolu Emlak Konut Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengizhan G. idaresindeki 34 ZB 0311 plakalı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Elif Aysu Şentürk ile Tuana Göksel'e çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızların olay yerine hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cengizhan G.'nin 1.75 promil alkollü olduğu tespit edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Elif Aysu Şentürk ve Tuana Göksel'in cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da alkollü sürücü yayalara çarptı: 2 ölü
Tekirdağ'da alkollü sürücü yayalara çarptı: 2 ölü
Tekirdağ'da alkollü sürücü yayalara çarptı: 2 ölü
Tekirdağ'da alkollü sürücü yayalara çarptı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin

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