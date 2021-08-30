Son dakika haberleri... Tavşanlı'da iş yerinde kaza: 1 ölü
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Son dakika haberleri... Tavşanlı'da iş yerinde kaza: 1 ölü

Son dakika haberleri... Tavşanlı'da iş yerinde kaza: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tavşanlı ilçesi, Tunçbilek beldesi Demirbilek Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağı şantiye içerisinde Ahmet Koçer idaresindeki hafriyat taşıyan 07 MVR 02 plakalı hafriyat kamyonun 06 BSF 783 plakalı kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ahmet Koçer, sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri... Tavşanlı'da iş yerinde kaza: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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