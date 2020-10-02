Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vurdu
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Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vurdu

02.10.2020 21:32 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:26
Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vurdu

Samsun'da, Kemal Bulut, 3 ay önce de tabancayla ateş ederek yaraladığı oğlu Nazım Bulut'u yine tabancayla vurdu. Bulut, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, baba gözaltına alındı.

Samsun'da bir baba aralarında husumet olan oğlunu kahvehanede tabancayla vurarak ağır yaraladı.

3 AY ÖNCE DE ĞLUNU BACAKLARINDAN YARALAMIŞTI

İlkadım ilçesinde, 3 Temmuz'da meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan Kemal Bulut ile oğlu Nazım Bulut arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş eden Kemal Bulut, oğlunu bacaklarından yaraladı. Olaydan sonra gözaltına alınan baba, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABA, OĞLUNU AĞIR YARALADI

Baba ve oğlu arasında bu akşam saatlerinde bir kahvehanede yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Bulut tabancayla oğluna ateş etti. Nazım Bulut başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kahvehanedekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bulut tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Kemal Bulut, Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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