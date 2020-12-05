Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü

KÜTAHYA'da Onur E., tartıştığı husumetlisi Hasan Hüseyin Sarı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Polis Onur E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, Altıntaş ilçesinde meydana geldi. Onur S., husumetli olduğu Hasan Hüseyin Sarı ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Onur E. yanında taşıdığı tabancayla Sarı'ya ateş edip kaçtı. Göğsünden yaralanan Hasan Hüseyin Sarı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sarı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Sarı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları hastane girişinde sinir krizi geçirdi.Polis, olayın ardından kaçan Onur E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ