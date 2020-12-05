Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü

05.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:25
Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü

Son dakika gündem haberi... KÜTAHYA'da Onur E., tartıştığı husumetlisi Hasan Hüseyin Sarı'yı tabancayla vurarak öldürdü.

KÜTAHYA'da Onur E., tartıştığı husumetlisi Hasan Hüseyin Sarı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Polis Onur E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, Altıntaş ilçesinde meydana geldi. Onur S., husumetli olduğu Hasan Hüseyin Sarı ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Onur E. yanında taşıdığı tabancayla Sarı'ya ateş edip kaçtı. Göğsünden yaralanan Hasan Hüseyin Sarı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sarı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Sarı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları hastane girişinde sinir krizi geçirdi.Polis, olayın ardından kaçan Onur E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

İlgili Haberler

Tartıştığı eniştesini tabanca ile öldürdü
Tartıştığı eniştesini tabanca ile öldürdü
20 yaşındaki genç, tabancayla kendini vurarak yaşamına son verdi
20 yaşındaki genç, tabancayla kendini vurarak yaşamına son verdi
AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Yaşar Güler Murat Kurum Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Sezen Aksu Cansu Dere
Spor Sörloth Okan Buruk Şenol Güneş Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:41:38. #1.15#
title