Son dakika haberleri: Tarsus'ta silah kaçakçılarına baskın
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Son dakika haberleri: Tarsus'ta silah kaçakçılarına baskın

Son dakika haberleri: Tarsus'ta silah kaçakçılarına baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Tarsus Merkezli olan Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 7 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile emniyet istihbaratın birlikte 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip ettiği çalışmada, sabah saatlerinde Tarsus merkezli Adana ve Mersin il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız 7.65 tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 49 adet av tüfeği fişeği, 83 adet 7.65, 3 adet 9 mm çaplı fişek ve 6 adet şarjör, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 72 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 1 adet düzenlenmiş senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MERSİN

Son dakika haberleri: Tarsus'ta silah kaçakçılarına baskın
Son dakika haberleri: Tarsus'ta silah kaçakçılarına baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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