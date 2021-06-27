Son dakika haberleri... Tarladan ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri... Tarladan ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'nın Çukurova ilçesinde, tarladan ağaçlık alana sıçrayan anız yangını, kontrol altına alındı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, tarladan ağaçlık alana sıçrayan anız yangını, kontrol altına alındı.

Şambayadı Mahallesi kırsalında, henüz bilinmeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Ağaçlık alana da sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika haberleri... Tarladan ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... Tarladan ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... Tarladan ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... Tarladan ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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