Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN BATMAN'A GÖNDERDİĞİ SÜLÜNLER DOĞAYA SALINDI

Son dakika haber... TARIM ve Orman Bakanlığı'nın, Batman Avcı Derneği'nin projesi kapsamında kente gönderdiği toplam bin 820 sülün, doğaya salındı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın, Batman Avcı Derneği'nin projesi kapsamında kente gönderdiği toplam bin 820 sülün, doğaya salındı.

Batman Avcı Derneği'nin projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gönderdiği bin 820 sülün doğaya bırakıldı. Doğa Koruma Milli Parklar, fahri av müfettişleri, avcı dernekleri ve köy muhtarlarının ilçe ve köylerin bazı bölgelerine sülünleri bırakmasına en çok köylüler sevindi. Fahri Av Müfettişi Zeynel Abidin Gider, doğaya bıraktıkları sülünlerin avlanmaması için avcıları uyardıklarını belirterek, 'Daha çok çiftçi için büyük nimet sayılan sülünler kene, süne, haşere ve böcekleri yok eder. Dişi sülünler yılda iki kez kuluçkaya oturur, yılda ortalama 40 ve 60 yavru doğurur. Sülünlerin korunması için köy muhtarları ile avcılardan destek istedik' dedi.

'BAKANLIK'TAN CEYLAN TALEP ETTİK'

Batman'da yıllardır fahri av müfettişliğini yapan Zeynel Abidin Gider, 'Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan talep ettiğimiz sülünleri doğaya bıraktık. Şimdi de ikinci projemiz ceylanları Batman'ın doğasında bulundurmak. Bakanlık, bu projemizi de onayladı. Şanlıurfa'daki çiftliklerden getirilecek ceylanların yaşayacağı alanları belirledik. Sulak bölgeleri içeren haritayı belirledik. Bakanlıktan ilk etapta 100 adet ceylan istedik. Önümüzdeki günlerde Batman'a gelecek ceylanları da doğaya bırakıp, doğamızın eski günlerine dönüşmesini sağlamak için de üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı