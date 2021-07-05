Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Çankırı'da çiftçilerle buluştu

Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Çankırı'da çiftçilerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Çankırı'da çiftçilerle bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Metin, Çankırı Merkez Dereçatı Barajı açılış törenin ardından Çankırı Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Çankırı Valiliği'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Fatih Metin, Valilik Sosyal Tesis Konferans Salonu'nda düzenlenen Tarım Sektör Paydaş Toplantısı'na katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, tarım sektörünün ülkenin savunması kadar önemli olduğunu söyledi.

Gıda güvenliği sağlanmadan diğer güvenliklerin sağlanamayacağına vurgu yapan Yılmaz, "Eksiklerimiz var, yapılması gerekenler var. Bugün en önemli şey toprağı suyla buluşturmak lazım. Ne gerekli? Çiftçiyi bilgiyle buluşturmamız lazım. Toprak suyla, çiftçi bilgiyle buluştuğunda inşallah bereket gelecek, bolluk gelecek." dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Çankırı'nın tarım ve hayvancılık noktasında önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan tüm çiftçilerin yanlarından olduklarına dikkati çeken Akbaşoğlu, "Büyükbaş hayvanından küçükbaş hayvanına Çankırı'nın bu konuda bir üs haline gelmesini adeta Adana'nın Çukurova'nın o mümbit arazilerinin verimliliğini Çankırı'ya da yansıtma konusunda hummalı bir çalışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın