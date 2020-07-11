Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu Bartın-Zonguldak yolu üzerinde yaşanan feci kazada; yol yenileme çalışması yapan ekipte yer alan 62 yaşındaki işçi yoldan geçen araçtan kurtulmak isterken zift döken tankerin altında kaldı. Olay yerinde 2 ayağı da kopan işçinin durumu ağır.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında yol çalışması yapan zift tankerinin altında kalan işçinin ayakları koptu.

YOLA ZİFT DÖKEN TANKERİN ALTINDA KALDI

Kaza, Bartın-Zonguldak yolu İhsanoğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yol yenileme çalışması yapan ekipte yer alan Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü personellerinden 62 yaşındaki Sedat Küçükekenci, yoldan geçen araçtan kurtulmak isterken bu sırada yola zift döken Ergün Mutlu idaresindeki tankerin altına kaldı. İşçinin olay yerinde iki ayağı da koptu. İşçilerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

AYAKLARI KOPAN İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan karayolları işçisi daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki ayağı da kopan işçi acil ameliyata altına alındı. Küçükekenci'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA